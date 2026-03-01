З Хаменеї разом загинули 4 члени його родини: хто саме

Унаслідок американсько-ізраїльської операції 28 лютого загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Разом із ним також підтверджена смерть ще 4 членів його родини.

Про це повідомило іранське агентство Fars.

Хто з членів родини Хаменеї загинув разом із ним?

Серед загиблих, за даними джерел, – дочка, зять і онук аятоли Хаменеї. Співрозмовники агентства зазначили, що попередні повідомлення про загибель цих членів родини підтвердилися.

Також стало відомо, що одна з невісток Хаменеї загинула внаслідок ударів рано-вранці у суботу, 28 лютого, під час ракетного обстрілу.

Ці події розгортаються на тлі масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, яка, за повідомленнями, спричинила значні втрати серед вищого керівництва країни та родичів верховного лідера.

Повідомлення про загибель родичів і високопосадовців, пов'язаних з аятолою Хаменеї, свідчать про результативність ударів по стратегічних цілях у Тегерані та можуть вплинути на внутрішньополітичну ситуацію і зовнішню політику Ірану найближчим часом.

Як Тегеран підтвердив загибель Хаменеї?