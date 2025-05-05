Трамп наказав відновити роботу вʼязниці Алькатрас для найнебезпечніших злочинців США

Дональд Трамп наказав відновити роботу федеральної в’язниці Алькатрас. Вона має стати місцем утримання найжорстокіших і найнебезпечніших злочинців країни.

Про це американський президент повідомив у понеділок, 5 травня, у соцмережі Х, передає 24 Канал. Йдеться про розширення та реконструкцію установи.

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Що відомо про Алькатрас

Відкриття Алькатрасу Трамп доручив для Бюро в’язниць разом із Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки. За його словами, це має стати "символом закону, порядку та справедливості".

Коли ми були більш серйозною нацією, в минулому, ми без вагань замикали найнебезпечніших злочинців і тримали їх якомога далі від усіх, кому вони могли б зашкодити. Так і має бути,

– написав американський лідер.

Він також згадав про суддів, які "бояться виконувати свою роботу" та нелегалів.

Довідка: Алькатрас – федеральна в’язниця, розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Працювала з 1934 по 1963 рік і вважалася однією з найнеприступніших і суворіших в історії США.

Нагадаємо, раніше 24 Канал показував, як виглядає одна із найпопулярніших покинутих будівель у світі – Східна державна в'язниця у Філадельфії. Виправна установа, що працювала в 1829 – 1971 роках, ззовні нагадує фортецю.