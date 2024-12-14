Про історію тюрми, а також її теперішню долю 24 Канал розповідає з посиланням на Travel + Leisure.

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Історія найвідомішої закинутої будівлі світу

Декілька місяців тому експерти Alan Boswell Group опублікували список найвідоміших і найпопулярніших покинутих будівель по всьому світу. Першу сходинку у цьому рейтингу посіла Східна державна в'язниця в районі Фейрмаунт, що в американському штаті Філадельфія. Ззовні вона трохи нагадує фортецю.

В'язниця працювала з 1829 року, закрили її у 1971. Вона була унікальною завдяки своєму підходу до утримання ув'язнених. Адже їм пропонували одиночні камери й трудову терапію. Установа вдосконалювала революційну систему окремого ув'язнення, вперше запроваджену у в'язниці Волнат-стріт, яка наголошувала на принципах реформи, а не покарання.

Східна державна в'язниця у Філадельфії: Фото Наталі Пристанської

Що зараз на території тюрми

Нині в'язниця відкрита для туристів. Там пропонують екскурсії та аудіогіди, за допомогою яких можна зануритися в атмосферу довгої історії установи. Відвідувачі також дізнаються більше про сумнозвісних ув'язнених, зокрема про Аль Капоне.

Протягом року заклад відвідують до 220 тисяч людей.

Які ще будівлі потрапили в рейтинг

Експерти, формуючи рейтинг, проаналізували понад 916 тисяч публікацій і згадок із хештегом #abandonedbuilding у соціальних мережах. Східна державна в'язниця виявилася найпопулярнішим об'єктом. У мережі її згадували рекордні 204 тисячі разів. Для порівняння, лікарня Beelitz-Heilstätten у Німеччині, яка опинилася на другій сходинці, мала тільки 54 тисяч згадок.

У десятці найпопулярніших покинутих будівель опинилися об'єкти як зі США, так і з інших країн. Видання зазначає, що це свідчить про глобальний інтерес до архітектурних пам'яток минулого.