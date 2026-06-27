США до сих пір не витратили майже мільярд доларів допомоги Україні

Пентагон вчасно не встиг використати 910 мільйонів, які мали бути виділені на військову допомогу нашій країні. Проте ці кошти ще можна залучити для підтримки України.

Про це повідомляє звіт аудиторів Operation Atlantic Resolve.

Дивіться також Є позитив, – американський політик зацікавив деталями співпраці України та США

Що відомо про американську військову допомогу?

Документ містить інформацію за перший квартал 2026 року. Згідно з даними, 910 мільйонів доларів більше недоступні для укладання нових контрактів з американськими військовими фірмами. Причина – завершення визначеного строку для взяття нових фінансових зобов'язань.

З лютого 2022 року американський Конгрес виділив за програмою Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) 33,51 мільярда доларів. Ці кошти розподілені таким чином:

19,21 мільярда доларів – пішли на оборонні вироби та послуги, які вже передані Україні станом на березень 2026 року;

13,49 мільярда – розподілили за замовленнями, які перебувають на стадії виконання та ще не оплачені.

110 мільйонів – виділили, але поки не розподілили за конкретними контрактами.

На щастя для України, правила Пентагону передбачають, що гроші, які лишились не "згорають". Ці кошти не можна використати для підписання нових угод. Проте протягом наступних 5 років їх можуть залучати для покриття додаткових витрат за контрактами, які підписані раніше.

Програма USAI була створена Конгресом США у 2014 році. Її ціллю була підтримка обороноздатності України після російської анексії Криму. На відміну від програми Drawdown, яка постачає зброю безпосередньо зі складів армії США, USAI дає змогу замовляти нове озброєння, техніку та боєприпаси в американських оборонних підприємств.

Військова допомога Україні

Союзники по НАТО готуються виділити нові кошти на підтримку нашої країни. Про це лідери європейських країн можуть оголосити вже на саміті Альянсу в Анкарі у липні. За словами дипломатів, Київ може отримати до 140 мільярдів євро підтримки від НАТО впродовж двох років.

У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що з 2022 року надали Україні допомоги на загальну суму 1,9 мільярда доларів. Більшість грошей спрямовують на оборону та безпеку. У Вільнюсі зазначили, що країні потрібно знаходити способи, як залучати нові кошти.