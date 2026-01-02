Такого в США ще не було: експерт вказав на безпрецедентну помилку в політиці Трампа

Американське суспільство демонструє стійку підтримку України, попри спроби Трампа змінити курс. Водночас президент перебуває в суперечливій ситуації між бажанням реалізувати власні наративи та наростаючим тиском з боку виборців і навіть власної партії.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк пояснив 24 Каналу, що Трамп поспішає просувати свою політику, бо усвідомлює, що через кілька місяців проміжні вибори радикально обмежать його можливості.

Чи зможе Трамп ігнорувати проукраїнські настрої американців?

Соціологічне опитування The Economist і YouGov показало, що майже половина американців (49%) не схвалюють політику Трампа щодо війни в Україні, тоді як лише 30% її підтримують, а 20% не визначилися зі своєю позицією.

"Американці хочуть, щоб адміністрація Трампа продовжувала надавати Україні зброю, допомагати їй у боротьбі та посилювати санкції проти Кремля. Майже 80% американців категорично не сприймають Путіна", – пояснив Романюк.

Водночас Трампу байдужі власні рейтинги, оскільки він уже не може балотуватися на третій термін і тому не обмежений необхідністю зберігати популярність серед виборців.

Хоча він частково розуміє, що не зможе досягти всіх своїх цілей, але він не усвідомлює, що через його політику Республіканська партія майже напевно програє Конгрес демократам,

– сказав Романюк.

Єдине питання – наскільки масштабною буде поразка республіканців, адже навіть традиційно "червоні" штати, які голосували за республіканців ще з часів президентства Рональда Рейгана, один за одним переходять до демократів.

Чому навіть республіканці почали тиснути на Трампа?

Це відбувається не через силу демократичних кандидатів, а тому, що "трампізм" настільки дратує американців, як колись українців дратували події часів президентства Віктора Януковича з його корупцією та абсурдними проєктами.

"Погрози Гренландії, зближення з Путіним, здача України та Європи, відмова від співпраці з НАТО, оголошення ЄС майже ворогом США. На цьому тлі виборці хочуть демократів. Навіть адекватні республіканці вже пробуджуються і тиснуть на Трампа", – пояснив Романюк.

Підтримка України всередині Республіканської партії вперше від інавгурації Трампа почала зростати. Якщо одразу Україну підтримували лише 30 – 35% республіканців, то зараз цей показник зріс до 70% і навіть більше – майже дві третини партії. Тоді як серед демократів підтримка України завжди залишалася на рівні 70 – 80%.

Також рух MAGA стрімко втрачає позиції серед республіканців.

Його кандидати, як і звичайні республіканські конгресмени та сенатори, бояться виходити до виборців. Вперше за останнє десятиліття кількість політиків, які відмовляються балотуватися на наступних виборах, зашкалює. Раніше всі прагнули залишатися в політиці до глибокої старості, а тепер велика частина республіканців хоче піти. Це сильний удар по Трампу та його політиці,

– зазначив Романюк.

