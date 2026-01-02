Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк объяснил 24 Каналу, что Трамп спешит продвигать свою политику, потому что осознает, что через несколько месяцев промежуточные выборы радикально ограничат его возможности.

Смотрите также: Трамп несколько скрывает в переговорах с Россией: экс-член парламента НАТО сказал, в чем опасность

Сможет ли Трамп игнорировать проукраинские настроения американцев?

Социологический опрос The Economist и YouGov показал, что почти половина американцев (49%) не одобряют политику Трампа относительно войны в Украине, тогда как только 30% ее поддерживают, а 20% не определились со своей позицией.

"Американцы хотят, чтобы администрация Трампа продолжала предоставлять Украине оружие, помогать ей в борьбе и усиливать санкции против Кремля. Почти 80% американцев категорически не воспринимают Путина", – объяснил Романюк.

В то же время Трампу безразличны собственные рейтинги, поскольку он уже не может баллотироваться на третий срок и поэтому не ограничен необходимостью сохранять популярность среди избирателей.

Хотя он частично понимает, что не сможет достичь всех своих целей, но он не осознает, что из-за его политики Республиканская партия почти наверняка проиграет Конгресс демократам,

– сказал Романюк.

Единственный вопрос – насколько масштабным будет поражение республиканцев, ведь даже традиционно "красные" штаты, которые голосовали за республиканцев еще со времен президентства Рональда Рейгана, один за другим переходят к демократам.

Почему даже республиканцы начали давить на Трампа?

Это происходит не из-за силы демократических кандидатов, а потому, что "трампизм" настолько раздражает американцев, как когда-то украинцев раздражали события времен президентства Виктора Януковича с его коррупцией и абсурдными проектами.

"Угрозы Гренландии, сближение с Путиным, сдача Украины и Европы, отказ от сотрудничества с НАТО, объявление ЕС почти врагом США. На этом фоне избиратели хотят демократов. Даже адекватные республиканцы уже пробуждаются и давят на Трампа", – объяснил Романюк.

Поддержка Украины внутри Республиканской партии впервые от инаугурации Трампа начала расти. Если сразу Украину поддерживали лишь 30 – 35% республиканцев, то сейчас этот показатель вырос до 70% и даже больше – почти две трети партии. Тогда как среди демократов поддержка Украины всегда оставалась на уровне 70 – 80%.

Также движение MAGA стремительно теряет позиции среди республиканцев.

Его кандидаты, как и обычные республиканские конгрессмены и сенаторы, боятся выходить к избирателям. Впервые за последнее десятилетие количество политиков, которые отказываются баллотироваться на следующих выборах, зашкаливает. Раньше все стремились оставаться в политике до глубокой старости, а теперь большая часть республиканцев хочет уйти. Это сильный удар по Трампу и его политике,

– отметил Романюк.

Что еще известно о политической ситуации в США?