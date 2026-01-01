Штати публічно говорили про мир, але таємно дозволяли удари по російській нафтовій інфраструктурі, тоді як Володимир Зеленський уперше допустив відмову від частини територій заради миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування The New York Times.

Що відомо про боротьбу у США щодо України?

У виданні зазначають, що поки Трамп декларував прагнення до миру, а російський диктатор Володимир Путін – до воєнної перемоги, частина його адміністрації фактично гальмувала або обмежувала військову підтримку України.

Тоді як команда колишнього президента США Джо Байдена залишила Києву значні фінансові та збройні резерви, аби країна могла протриматися в умовах невизначеного майбутнього.

Ключовими опонентами подальшої допомоги Україні стали віцепрезидент Джей Ді Венс та призначені ним посадовці в Пентагоні. Вони вважали, що Штати не можуть витрачати обмежені військові ресурси на Україну і повинні зосередитися на протидії головній глобальній загрозі – Китаю.

Один із високопоставлених американських офіцерів схарактеризував атмосферу в Пентагоні як "фактично антиукраїнську політику".

Холодний вітер пронісся Пентагоном. Знову і знову Піт Гегсет та його радники підривали, відтісняли або змушували замовкнути генералів передової та посадовців адміністрації, які симпатизували Україні,

– сказав він.

На цьому тлі Трамп надав Гегсету широкі повноваження у питаннях військової допомоги Києву. Деякі рішення, зокрема щодо постачання 18 тисяч артилерійських снарядів, скасовувалися лише після негативної реакції медіа та втручання коментаторів Fox News, які підтримували Україну.

Попри жорстку риторику Трампа щодо Володимира Зеленського, він уникав реального тиску на Росію. Хоча після нових бомбардувань українських міст президент США публічно розмірковував про санкції проти російських банків або енергетики, протягом місяців таких рішень не ухвалювали.

Водночас, за даними розслідування, таємно ЦРУ та американські військові з дозволу Трампа посилили українську кампанію ударів безпілотниками по російських нафтових об’єктах і танкерах, щоб послабити військову машину Кремля.

Переломний момент настав 11 березня під час зустрічі в Джидді. Державний секретар США Марко Рубіо запропонував українській делегації визначити мінімальні умови для виживання держави. Тодішній міністр оборони України Рустем Умєров, отримавши карту, окреслив лінію фронту, Запорізьку АЕС та Кінбурнську косу, наголосивши на їхньому стратегічному значенні.

За словами американських чиновників, саме тоді вперше пролунала готовність Києва піти на територіальні поступки. Один з посадовців США зазначив: "Вперше Зеленський через своїх представників дав зрозуміти, що заради миру готовий відмовитися від близько 20% території".

Після цього, за словами радників Трампа, Україна "опинилася в зоні відповідальності" – момент, який у Вашингтоні розцінили як початок нового етапу переговорів.

