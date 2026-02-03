Що сталося під час шторму?

Шторм приніс на узбережжя сильний вітер, мокрий сніг і високі хвилі, які постійно били по пляжу. Вода підмила пісок під палями, на яких стояли будинки, пише The Washington Post.

Місцеві жителі розповідають, що берег змінювався буквально протягом останніх років. Один зі свідків розповів, що під час шторму чув гучні тріщання деревини, які ймовірно були частинами конструкцій будинків, що піддавалися підмиванню.

Зранку наступного дня люди побачили, що чотири споруди опинилися в океані, а частина прибою ще перекочувала уламки по пляжу.

Будинок, що змило водою / Скриншот 24 Каналу

Фахівці пояснюють, що споруди, розташовані дуже близько до води, особливо вразливі під час потужних штормів. Коли вітер жене воду до берега, хвилі довше діють на основу будівель, які через постійне підмивання піску не мають достатньої опори.

Де саме обвалилися будинки?

Усі чотири будинки стояли в районі селища Бакстон, який давно вважають зоною підвищеного ризику через динамічну зміну берегової лінії. Один із них обвалився першим, коли хвилі підмили основу. Трохи згодом ще три не витримали впливу хвиль і впали в океан.

До слова, представник служби Cape Hatteras National Seashore Майк Барбер звернув увагу на те, що ця ділянка узбережжя стає все більш небезпечною, пише Realtor.com.

За його словами, будинки, які колись стояли на великій відстані від води, зараз опинилися майже на краю пляжу через поступове руйнування піщаного узбережжя.

Які наслідки шторму?

Після обвалів уздовж берега залишилися дошки, фрагменти дахів і уламки меблів. Рятувальники попереджають, що гуляти цією ділянкою небезпечно через гострі предмети та нестійкий пісок.

Берегова лінія після шторму / Фото The Washington Post

Експерти з нерухомості зазначають, що такі події серйозно впливають на ринок у регіоні. Покупці дедалі частіше запитують про ризики пов'язані з підмиванням узбережжя та потенційним руйнуванням будинків.

У коментарях американці зазначають, що океан повертає території собі, а будівництво житла на узбережжі вже не здається романтичною ідеєю.

