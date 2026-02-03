Что произошло во время шторма?

Шторм принес на побережье сильный ветер, мокрый снег и высокие волны, которые постоянно били по пляжу. Вода подмыла песок под сваями, на которых стояли дома, пишет The Washington Post.

Местные жители рассказывают, что берег менялся буквально в течение последних лет. Один из свидетелей рассказал, что во время шторма слышал громкие треск древесины, которые вероятно были частями конструкций домов, подвергавшихся подмыванию.

Утром следующего дня люди увидели, что четыре постройки оказались в океане, а часть прибоя еще перекатывала обломки по пляжу.

Дом, что смыло водой / Скриншот 24 Канала

Специалисты объясняют, что сооружения, расположены очень близко к воде, особенно уязвимы во время мощных штормов. Когда ветер гонит воду к берегу, волны дольше действуют на основу зданий, которые из-за постоянного подмывания песка не имеют достаточной опоры.

Где именно обвалились дома?

Все четыре дома стояли в районе поселка Бакстон, который давно считают зоной повышенного риска из-за динамического изменения береговой линии. Один из них обвалился первым, когда волны подмыли основание. Чуть позже еще три не выдержали воздействия волн и упали в океан.

К слову, представитель службы Cape Hatteras National Seashore Майк Барбер обратил внимание на то, что этот участок побережья становится все более опасным, пишет Realtor.com.

По его словам, дома, которые когда-то стояли на большом расстоянии от воды, сейчас оказались почти на краю пляжа из-за постепенного разрушения песчаного побережья.

Какие последствия шторма?

После обвалов вдоль берега остались доски, фрагменты крыш и обломки мебели. Спасатели предупреждают, что гулять по этому участку опасно из-за острых предметов и неустойчивого песка.

Береговая линия после шторма / Фото The Washington Post

Эксперты по недвижимости отмечают, что такие события серьезно влияют на рынок в регионе. Покупатели все чаще спрашивают о рисках связанные с подмыванием побережья и потенциальным разрушением домов.

В комментариях американцы отмечают, что океан возвращает территории себе, а строительство жилья на побережье уже не кажется романтической идеей.

