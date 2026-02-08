"Мир був можливий": прем'єр Чехії шокував заявою про війну в Україні та до чого тут Джонсон

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що у 2022 році існував реальний шанс на досягнення миру між Україною та Росією. Проте, за його словами, цей шанс був втрачений через зовнішнє втручання.

Мир у 2022 році був близько, як ніколи. Про це Бабіш розповів в ефірі TN.cz.

Що заявив прем'єр-міністр Чехії про зрив домовленостей?

За словами Бабіша, у квітні 2022 року Київ і Москва були максимально близькі до підписання мирної угоди. Втім, переговорний процес, як стверджує чеський прем'єр, було зірвано після втручання західних партнерів України.

Зокрема, Бабіш прямо звинуватив тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у зриві домовленостей. За його словами, після візиту Джонсона до України шанс на швидке завершення війни був втрачений.

Водночас глава уряду Чехії зазначив, що нині дипломатичні зусилля щодо припинення війни знову активізуються. При цьому він переконаний, що Європа самостійно не здатна досягти миру і ключову роль у цьому процесі має відігравати президент США Дональд Трамп.

Бабіш також закликав європейські країни відновити прямий діалог з Росією. На його думку, переговори з Володимиром Путіним могли б вести лідери провідних держав Європи, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Чим відомий глава чеського уряду та яка у нього позиція щодо України?