Мир в 2022 году был около, как никогда. Об этом Бабиш рассказал в эфире TN.cz.
Что заявил премьер-министр Чехии о срыве договоренностей?
По словам Бабиша, в апреле 2022 года Киев и Москва были максимально близки к подписанию мирного соглашения. Впрочем, переговорный процесс, как утверждает чешский премьер, был сорван после вмешательства западных партнеров Украины.
В частности, Бабиш прямо обвинил тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве договоренностей. По его словам, после визита Джонсона в Украину шанс на быстрое завершение войны был потерян.
В то же время глава правительства Чехии отметил, что сейчас дипломатические усилия по прекращению войны снова активизируются. При этом он убежден, что Европа самостоятельно не способна достичь мира и ключевую роль в этом процессе должен играть президент США Дональд Трамп.
Бабиш также призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией. По его мнению, переговоры с Владимиром Путиным могли бы вести лидеры ведущих государств Европы, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Чем известен глава чешского правительства и какая у него позиция по Украине?
Еще до избрания премьер-министром Чехии, Андрей Бабиш выступал категорически против поддержки Украины в войне против России. Он не поддерживал финансирование оружия для Украины из госбюджета. Зато Бабиш предлагал, чтобы помощь Украине финансировалась исключительно через ЕС.
Впоследствии, премьер Чехии Андрей Бабиш призвал к мирным переговорам и предоставлению гарантий безопасности всем сторонам конфликта, включая Россию. Бабиш говорил о гуманитарной помощи, но не военной.
Недавно стало известно, что Чехия сокращает гуманитарную помощь Украине, что повлияет на энергетическую поддержку для украинцев. Правительство Бабиша также вдвое уменьшил программу помощи и экономического восстановления, что ставит под угрозу проекты восстановления школ и жилья для ВПО в Украине.