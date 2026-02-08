Мир в 2022 году был около, как никогда. Об этом Бабиш рассказал в эфире TN.cz.

Что заявил премьер-министр Чехии о срыве договоренностей?

По словам Бабиша, в апреле 2022 года Киев и Москва были максимально близки к подписанию мирного соглашения. Впрочем, переговорный процесс, как утверждает чешский премьер, был сорван после вмешательства западных партнеров Украины.

В частности, Бабиш прямо обвинил тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве договоренностей. По его словам, после визита Джонсона в Украину шанс на быстрое завершение войны был потерян.

В то же время глава правительства Чехии отметил, что сейчас дипломатические усилия по прекращению войны снова активизируются. При этом он убежден, что Европа самостоятельно не способна достичь мира и ключевую роль в этом процессе должен играть президент США Дональд Трамп.

Бабиш также призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией. По его мнению, переговоры с Владимиром Путиным могли бы вести лидеры ведущих государств Европы, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

