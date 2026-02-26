Орбан робить ставку на ризик: Bloomberg розкрив причини напруження з Києвом

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан розпочав різку антиукраїнську кампанію на тлі падіння власного рейтингу. Він використовуючи "нафтову блокаду" як привід, аби виправдати блокування 90 мільярдів євро європейської допомоги.

Про це ідеться у матеріалі видання Bloomberg.

Чому Орбан обрав антиукраїнську позицію?

За словами європейського дипломата, Орбан, відомий своєю жорстокою політикою торгу з ЄС, зазвичай вирішував суперечки із колегами останньої миті, тим самим демонструючи компроміс як власну перемогу. Втім нині, коли його популярність у власній країні впала, а свободи для маневру не так вже й багато – він може відмовитись знімати блокування з кредитного пакета для України на 90 мільярдів євро й 20-го раунду санкцій проти Росії.

Прем'єр Угорщини дотримується своєї різкої позиції щодо Києва ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Вона зумовлена давніми історичними суперечками з Києвом та близькими відносинами із Москвою.

Однак варто зауважити, що останнім часом риторика Орбана щодо України стала дедалі сильнішою, а заяви жорсткішими. Він звинуватив Україну та країни ЄС у нібито затягуванні війни й спробах позбавити Угорщину доступу до енергоресурсів. Водночас угорець неодноразово наголошував, що не дозволить втягнути Будапешт у війну.

Як атака на нафтопровід "Дружба" загострила риторику Орбана?

Загострення відносин України та Угорщини розпочалось після атаки на нафтопровід "Дружба", яка відбулась у січня 2026 року. Саме цим маршрутом російська нафта проходить через захід України до Угорщини та Словаччини. Орбан та Фіцо заявили, що Київ нібито затягує ремонт і призупинив постачання, тоді як українська сторона пояснює, що для відновлення інфраструктури треба багато часу.

На тлі цього конфлікту інтересів Орбан пригрозив блокувати рішення ЄС, які передбачають фінансову та збройну підтримку України. Триватимуть вони доки транспортування нафти не відновиться. Водночас прем'єр Словаччини зауважив, що постачання російського продукту відновиться не раніше 3 березня.

Колеги Орбана у ЄС висловили обурення щодо його ультиматуму, оскільки рішення про допомогу Києву було погоджене ще у грудні 2025 року.

Це дуже, дуже прикро. З іншого боку, ми вже бачили подібне й зрештою завжди знаходили рішення,

– заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас.

Як антиукраїнська політика може зберегти посаду прем'єра?

Автори статті нагадали, що вже 12 квітня в Угорщині відбудуться вибори. Тому нині Віктор Орбан зосереджений не на налагодженні відносин із лідерами країн ЄС, а передусім на зміцненні та мобілізації підтримки всередині країни.

Ви всі стали на бік українців проти власної батьківщини. Проти угорських сімей і компаній – кожен із вас,

– заявив Орбан

Риторика Орбана стала жорсткішою – він дедалі частіше підкреслює, що близькі відносини з Путіним буцімто вигідні для Угорщини. Країна продовжує купувати дешеву російську нафту, тоді як більшість держав ЄС відмовилися від такої торгівлі.

Цю співпрацю уряд подає як досягнення, оскільки у платіжках за енергію для населення окремо вказують суму "економії" від знижених тарифів.

Автори вважають, що антиукраїнські настрої влади відвертають увагу населення від багатьох внутрішніх проблем, на яких здобули популярність представники партії "Тиса", ідеться про слабу економіку, високу інфляцію та сандали за участі Орбана.

До слова, 25 лютого чинний прем'єр заявив про посилення охорони енергооб'єктів Угорщини через нібито загрозу з боку Києва – біля критичної інфраструктури планують розмістити військових і ППО, а поліція посилить патрулювання. Крім того, Орбан заборонив польоти дронів у прикордонному з Україною регіоні, аргументувавши це так званою "нафтовою блокадою".

Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко назвав такі заяви угорської влади безпідставними. Нардеп наголосив, що Україна не має наміру загрожувати країнам НАТО, а подібна риторика Будапешта – це внутрішня гра та підігравання Кремлю.

Як ЄС планує домовлятись з Орбаном, щоб розблокувати допомогу Україні?