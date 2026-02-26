Об этом говорится в материале издания Bloomberg.

Почему Орбан выбрал антиукраинскую позицию?

По словам европейского дипломата, Орбан, известный своей жестокой политикой торга с ЕС, обычно решал споры с коллегами в последний момент, тем самым демонстрируя компромисс как собственную победу. Впрочем сейчас, когда его популярность в собственной стране упала, а свободы для маневра не так уж и много – он может отказаться снимать блокировку с кредитного пакета для Украины на 90 миллиардов евро и 20-го раунда санкций против России.

Премьер Венгрии придерживается своей резкой позиции в отношении Киева еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Она обусловлена давними историческими спорами с Киевом и близкими отношениями с Москвой.

Однако стоит заметить, что в последнее время риторика Орбана в отношении Украины стала все сильнее, а заявления жестче. Он обвинил Украину и страны ЕС в якобы затягивании войны и попытках лишить Венгрию доступа к энергоресурсам. В то же время венгр неоднократно подчеркивал, что не позволит втянуть Будапешт в войну.

Как атака на нефтепровод "Дружба" обострила риторику Орбана?

Обострение отношений Украины и Венгрии началось после атаки на нефтепровод "Дружба", которая состоялась в январе 2026 года. Именно по этому маршруту российская нефть проходит через запад Украины в Венгрию и Словакию. Орбан и Фицо заявили, что Киев якобы затягивает ремонт и приостановил поставки, тогда как украинская сторона объясняет, что для восстановления инфраструктуры надо много времени.

На фоне этого конфликта интересов Орбан пригрозил блокировать решения ЕС, которые предусматривают финансовую и вооруженную поддержку Украины. Продолжатся они пока транспортировка нефти не восстановится. В то же время премьер Словакии отметил, что поставки российского продукта возобновится не ранее 3 марта.

Коллеги Орбана в ЕС выразили возмущение по поводу его ультиматума, поскольку решение о помощи Киеву было согласовано еще в декабре 2025 года.

Это очень, очень обидно. С другой стороны, мы уже видели подобное и в конце концов всегда находили решение,

– заявила руководительница дипломатии ЕС Кая Каллас.

Как антиукраинская политика может сохранить должность премьера?

Авторы статьи напомнили, что уже 12 апреля в Венгрии состоятся выборы. Поэтому сейчас Виктор Орбан сосредоточен не на налаживании отношений с лидерами стран ЕС, а прежде всего на укреплении и мобилизации поддержки внутри страны.

Вы все стали на сторону украинцев против собственной родины. Против венгерских семей и компаний – каждый из вас,

– заявил Орбан

Риторика Орбана стала жестче – он все чаще подчеркивает, что близкие отношения с Путиным якобы выгодны для Венгрии. Страна продолжает покупать дешевую российскую нефть, тогда как большинство государств ЕС отказались от такой торговли.

Это сотрудничество правительство подает как достижение, поскольку в платежках за энергию для населения отдельно указывают сумму "экономии" от сниженных тарифов.

Авторы считают, что антиукраинские настроения власти отвлекают внимание населения от многих внутренних проблем, на которых получили популярность представители партии "Тиса", речь идет о слабой экономике, высокую инфляцию и сандалии с участием Орбана.

К слову, 25 февраля действующий премьер заявил об усилении охраны энергообъектов Венгрии из-за якобы угрозы со стороны Киева – возле критической инфраструктуры планируют разместить военных и ПВО, а полиция усилит патрулирование. Кроме того, Орбан запретил полеты дронов в приграничном с Украиной регионе, аргументировав это так называемой "нефтяной блокадой".

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко назвал такие заявления венгерских властей безосновательными. Нардеп отметил, что Украина не намерена угрожать странам НАТО, а подобная риторика Будапешта – это внутренняя игра и подыгрывание Кремлю.

