Небезпечніший за "Шахед": яким насправді дроном Іран вдарив по Азербайджану

Вранці 5 березня іранські дрони атакували Азербайджан. Один із безпілотників влучив у термінал аеропорту в Нахічевані. Спершу з'явилася інформація, що це був "Шахед". Однак виявилося, що Тегеран запустив на сусідню країну набагато небезпечніший дрон.

Попередньо, удар по аеропорту був завданий далекобійним безпілотником Arash 2. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Що відомо про Arash-2?

Arash-2 (також відомий як Kian-2) – це іранський дрон-камікадзе, який вважають потенційно небезпечнішим за Shahed-136.

Arash-2 вперше показали у 2019 році. Він є збільшеною версією попереднього дрона Arash-1 (Kian-1), про який стало відомо у 2015 році.

Новий апарат приблизно вдвічі більший за попередню модель. Основні характеристики (за різними джерелами):

розмах крила – до 4 метрів;

довжина – близько 4,5 метра;

дальність польоту – приблизно 1000 кілометрів, іноді називають до 1600 кілометрів;

швидкість – орієнтовно до 200 кілометрів за годину із поршневим двигуном або до 400 кілометрів за годину із реактивним;

бойова частина: точних даних немає, ймовірно від 30 кілограмів;

Іран заявляє, що дрон може мати реактивний двигун, але на більшості фото видно пропелерний (поршневий) двигун. Ймовірно, є різні модифікації. Дрон запускають із вантажівок-пускових установок, які можуть маскуватися під цивільний транспорт. Для старту використовується ракетний прискорювач.

За іранськими заявами, Arash-2 може:

аводитися за супутниковою навігацією для ударів по стаціонарних цілях;

мати пасивну радіолокаційну головку самонаведення для знищення радарів.

Отже, Arash-2 – це великий ударний безпілотник із дальнім радіусом дії, який може використовуватися для атак на важливі об'єкти на великій відстані.

Азербайджан атакував далекобійний дрон Arash-2 / Фото Ukraine context

Атака дронів на Азербайджан: що відомо