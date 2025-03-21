Ще навесні минулого року Швеція обіцяла Україні літаки ДРЛВ: чому їх досі не поставили
- Швеція обіцяла передати Україні 2 літаки ASC890 навесні 2024 року.
- У міноборони країни пояснили, чи є затримка із поставкою літаків.
У травні 2024 року міністр оборони Швеції Пол Юнсон оголосив, що Україні передадуть 2 літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC890. ЗМІ дізналися, чому досі ці судна не надали Києву.
Міноборони Швеції у коментарі Delfi відповіло, що затримки з передачею літаків ДРЛВ, про які було домовлено, немає, передає 24 Канал.
Дивіться також Результати очевидні: головний наслідок ударів ЗСУ по аеродрому "Енгельс"
Коли в Україні будуть літаки ДРЛВ
Там наголосили, що терміни поставки літаків Saab 340 AEW&C або ASC 890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16.
Ми працюємо відповідно до початкового графіку, але з міркувань безпеки не повідомлятимемо, коли і де відбувалися чи відбуватимуться ті чи інші дії,
– зазначили в оборонному відомстві.
Нагадаємо, що Столькгольм бере участь у навчанні українських пілотів, підготовці технічного персоналу та операторів бортового обладнання.
До слова, 19 березня президент Зеленський повідомив, що в Україну прибули додаткові винищувачі F-16, які вже беруть участь у захисті від ворожих цілей.