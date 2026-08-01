"Навмисний терор проти невинних людей": Польща відреагувала на нічний удар Росії по Києву

Варшава засудила російську атаку на Київ в ніч на 1 серпня. Під час обстрілу було пошкоджене посольство Литви.

Про це заявило Міністерство закордонних справ України Польщі.

Що сказало МЗС Польщі про російську атаку на Київ 1 серпня?

У польському міністерстві заявили, що цей напад Росії на Київ – це ще один жорстокий акт насильства проти цивільного населення.

Навмисний терор проти невинних людей ніколи не може бути виправданий,

– йдеться у заяві.

МЗС Польщі також висловило стурбування повідомленнями, що посольство Литви в Києві зазнало пошкоджень.

"Ми солідарні з Україною та Литвою", – додали у відомстві.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ вночі 1 серпня балістикою. Внаслідок цього загинуло 9 людей, ще щонайменше 33 зазнали поранень. Серед потерпілих – 4 дітей.

Наслідки російського обстрілу фіксували у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. У Солом'янському районі відбулося часткове руйнування квартир 5-поверхового будинку.