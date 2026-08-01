На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив Андрій Сибіга.

Що відомо про пошкодження литовського посольства?

Вибуховою хвилею вибило кілька вікон будівлі, пошкодило дах і сонячні панелі. На території посольства також виявили уламки та вирви. Розмір завданих збитків наразі оцінюють.



Пошкодження Посольства Литви у Києві / Фото зі сторінки Сибіги

Російський терор не щадить нікого та не зважає на жодні міжнародні норми, зокрема й на Віденську конвенцію. Зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони,

– підкреслив Сибіга.

Про інцидент висловився також президент Литви Гітанас Науседа. "Це чергове нагадування, що російський терор не знає меж", – написав він.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс показав наслідки пошкодження литовського посольства під час атаки на Київ.

During last night’s russian attacks on Kyiv, Lithuania’s Embassy was also damaged. Missiles struck just meters from the Embassy. Fortunately, our staff did not suffer. Today, Lithuanian MFA will summon the russia’s representative in Vilnius.



Russia’s campaign of terror against… pic.twitter.com/D8Kww8a1dG — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) August 1, 2026

Додамо, що саме Київ вкотре став головною ціллю росіян під час атаки 1 серпня. Втім, росіяни били також по Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині. Загалом, на Україну летіло 27 балістичних ракет, збити вдалося лише 1 з них.

Володимир Зеленський підкреслив, що це спричинено критичним дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Президент укотре закликав партнерів належним чином відреагувати на ворожий обстріл. "Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", – наголосив глава держави.

На жаль, російський удар уночі 1 серпня забрав життя 9 людей у Києві. Серед загиблих – 22-річний працівник поліції. Відомо й про постраждалих. Атака спричинила значні руйнування – у кількох районах столиці спалахнули пожежі.