На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив Андрій Сибіга.
Що відомо про пошкодження литовського посольства?
Вибуховою хвилею вибило кілька вікон будівлі, пошкодило дах і сонячні панелі. На території посольства також виявили уламки та вирви. Розмір завданих збитків наразі оцінюють.
Пошкодження Посольства Литви у Києві / Фото зі сторінки Сибіги
Російський терор не щадить нікого та не зважає на жодні міжнародні норми, зокрема й на Віденську конвенцію. Зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони,
– підкреслив Сибіга.
Про інцидент висловився також президент Литви Гітанас Науседа. "Це чергове нагадування, що російський терор не знає меж", – написав він.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс показав наслідки пошкодження литовського посольства під час атаки на Київ.
Додамо, що саме Київ вкотре став головною ціллю росіян під час атаки 1 серпня. Втім, росіяни били також по Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині. Загалом, на Україну летіло 27 балістичних ракет, збити вдалося лише 1 з них.
Володимир Зеленський підкреслив, що це спричинено критичним дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Президент укотре закликав партнерів належним чином відреагувати на ворожий обстріл. "Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", – наголосив глава держави.
На жаль, російський удар уночі 1 серпня забрав життя 9 людей у Києві. Серед загиблих – 22-річний працівник поліції. Відомо й про постраждалих. Атака спричинила значні руйнування – у кількох районах столиці спалахнули пожежі.