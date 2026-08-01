К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Андрей Сибига.

Что известно о повреждениях литовского посольства?

Взрывная волна выбила несколько окон здания, повредила крышу и солнечные панели. На территории посольства также обнаружили обломки и воронки. Размер нанесенного ущерба пока оценивается.



Повреждения посольства Литвы в Киеве / Фото со страницы Сибиги

Российский террор не щадит никого и не учитывает никаких международныхнорм, в том числе и Венской конвенции. Остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны,

– подчеркнул Сибига.

Об инциденте высказался также президент Литвы Гитанас Науседа. "Это очередное напоминание о том, что российский террор не знает границ", – написал он .

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис показал последствия повреждения литовского посольства во время атаки на Киев.

В ходе вчерашних ночных российских атак на Киев было повреждено также посольство Литвы. Ракеты упали всего в нескольких метрах от посольства. К счастью, наши сотрудники не пострадали. Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе.



Российская кампания террора против… pic.twitter.com/D8Kww8a1dG – Кестутис Будрис (@BudrysKestutis) 1 августа 2026

Добавим, что именно Киев в очередной раз стал главной целью россиян во время атаки 1 августа. Впрочем, россияне наносили удары также по Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областям. Всего на Украину летело 27 баллистических ракет, сбить удалось лишь одну из них.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это вызвано критическим дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot. Президент в очередной раз призвал партнеров должным образом отреагировать на вражеский обстрел. "Каждый пакет с противоракетной защитой спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам", – подчеркнул глава государства.

К сожалению, российская атака в ночь на 1 августа взяла жизни 9 человек в Киеве. Среди погибших – 22-летний сотрудник полиции. Известно также о пострадавших. Атака привела к значительным разрушениям – в нескольких районах столицы вспыхнули пожары.