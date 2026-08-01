Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины Польши.

Что заявило МИД Польши о российской атаке на Киев 1 августа?

В польском министерстве заявили, что это нападение России на Киев – еще один жестокий акт насилия против гражданского населения.

Умышленный террор против невинных людей никогда не может быть оправдан,

– говорится в заявлении.

МИД Польши также выразило обеспокоенность сообщениями, что посольство Литвы в Киеве пострадало.

"Мы солидарны с Украиной и Литвой", – добавили в ведомстве.

Напомним, Россия совершила атаку на Киев ночью 1 августа баллистическими ракетами. В результате погибли 9 человек, еще как минимум 33 получили ранения. Среди пострадавших – 4 ребенка.

Последствия российского обстрела фиксировались в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. В Соломенском районе произошло частичное разрушение квартир 5-этажного дома.