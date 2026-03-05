"Шахед" прилетів не з Ірану: несподівана деталь щодо атаки на базу Британії у Кіпрі
- У ніч проти 2 березня "Шахед" атакував авіабазу ВПС Британії у Кіпрі, серед уламків виявили російські комплектуючі.
- Міноборони Британії заявило, що дрон не був запущений з Ірану, але не уточнило звідки саме.
Увечері 1 березня "Шахед" влучив по території авіабази ВПС Британії у Кіпрі. За даними ЗМІ, серед уламків безпілотника виявили російські комплектуючі.
Йдеться про антену супутникової навігації CRPA "Комета/Комета-М". Вона допомагає дронам і ракетам точніше тримати курс навіть під час активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.
Звідки британську авіабазу у Кіпрі атакував "Шахед"?
Тепер з'ясувалася ще одна цікава деталь. Міноборони Британії заявило: безпілотник, схожий на "Шахед", який атакував базу Акротірі, був запущений не з Ірану.
Звідки саме і хто запустив дрон у відомстві не уточнили.
Нагадаємо, що раніше у британському МЗС раніше розповіли деталі атаки на авіабазу. Там уточнил, що іранський безпілотник вдарив по злітно-посадковій смузі аеродрому Акротірі, де розташована база Королівських ВПС Британії. Після цього навколо бази були посилені заходи безпеки. У міноборони зазначили, що гелікоптери Wildcat Королівських ВМС, озброєні ракетами Martlet, здатними знищувати повітряні загрози, прибудуть на Кіпр найближчими днями.
До слова, ані Велика Британія, ані офіційні органи Кіпру наразі не підтвердили наявність антени "Комета-М" у дроні, який спрямували на авіабазу.
Що відомо про залученість Британії в операцію США проти Ірану?
Велика Британія не бере участі в операції США та Ізраїлю проти Ірану. Однак Лондон дозволив Вашингтону використовувати свої військові бази в країнах Близького Сходу для атак проти Ірану.
Відомо, що прем'єр країни Кір Стармер спершу відмовився надати британські бази для американських операцій. Це розізлило Дональда Трампа, і він критикував Стармера прямо під час публічної зустрічі з канцлером Німеччини.
Раніше Франція, Велика Британія та Німеччина видали спільну заяву, у якій пригрозили військовою відповіддю Ірану у разі, якщо він продовжить атакувати їхні бази.