Аеропорт Дубая знову закривали через атаку БпЛА та масштабну пожежу
- Аеропорт Дубая був закритий через пожежу, спричинену атакою іранського дрона, це вже третя атака на цей транспортний вузол.
- Постраждалих немає, але частину рейсів перенаправили до іншого аеропорту, і тимчасово було перекрито рух на дорогах до аеропорту.
Аеропорт Дубая 16 березня знову атакував іранський дрон. Це уже третя атака на летовище, яке вважається одним із найбільш завантажених світових транспортних вузлів.
Аеропорт довелося тимчасово закрити через велику пожежу. У мережі публікують відео прильоту, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на аеропорт Дубая?
Унаслідок атаки на території летовища спалахнув один з паливних резервуарів.
Постраждалих немає. Як пише Dubai Media Office, частину рейсів довелося перенаправити до Аль-Мактума – другого міжнародного аеропорту Дубая.
Атака на Дубай: дивіться відео
Нагадаємо, частина повітряного простору Близького Сходу залишається закритою через загрозу ракетних і дронових атак. Також триває різке зростання цін на пальне.
Лише в ОАЕ з початку війни 28 лютого ППО перехопила понад 1500 іранських дронів і майже 300 ракет. З початку гострої фази конфлікту загинули 6 людей, зокрема 4 мирних жителів.
Рух на дорогах і тунелях, що з'єднують аеропорт і місто, був тимчасово перекритий. Авіакомпанія Emirates повідомляла, що планує виконувати польоти за обмеженим розкладом після 10:00 за місцевим часом.
Атака на Дубай: дивіться відео
Останні атаки на Дубай
Іран днями завдав удару по відділенню американського Citibank у Дубаї. Це могла бути відповідь на удар США та Ізраїлю по банках у Тегерані. Представник Корпусу вартових ісламської революції заявив, що всі відділення американських банків в регіоні можуть стати ціллю, якщо атаки продовжаться.
Раніше було пошкоджено хмарочос 23 Marina, там спалахнула пожежа. На місці минулося без постраждалих, але в іншому районі міста загинув водій автівки через падіння уламків БпЛА.