"Утриманець": глава МЗС Ірану погрожує Зеленському за атаку на іранське судно

25 липня Україна атакувала іранське вантажне судно у Каспійському морі. У Тегерані цинічно заявили про порушення статуту ООН і вибухнули погрозами у бік Києва.

26 лютого глава МЗС Ірану Аббас Аракчі опублікував допис у соцмережі "Х", у якому звинуватив Володимира Зеленського в атаці на іранське комерційне судно.

Що кажуть в Тегерані про український удар?

За словами Аракчі, українська влада нібито діяла на догоду Ізраїлю, який прагне втягнути Європу у війну на Близькому Сході. "Це є кричущим порушенням Статуту ООН", – бідкався іранський дипломат.

Він також повідомив, що обговорив ситуацію з високою представницею ЄС Каєю Каллас і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Під час цих розмов я чітко дав зрозуміти, що те, що зробив утриманець у Києві, не може залишитися без відповіді,

– заявив Аракчі.

За даними іранської влади, внаслідок атаки на судно один моряк загинув, а ще один отримав поранення.

Нагадаємо, що 25 липня Україна справді провела серію успішних ударів по суднах у Каспійському морі, які залучені в російській агресії.

СБУ атакувала вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та використовуються для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.