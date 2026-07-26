26 лютого глава МЗС Ірану Аббас Аракчі опублікував допис у соцмережі "Х", у якому звинуватив Володимира Зеленського в атаці на іранське комерційне судно.
Що кажуть в Тегерані про український удар?
За словами Аракчі, українська влада нібито діяла на догоду Ізраїлю, який прагне втягнути Європу у війну на Близькому Сході. "Це є кричущим порушенням Статуту ООН", – побідкався іранський дипломат.
Він також повідомив, що обговорив ситуацію з високою представницею ЄС Каєю Каллас та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Під час цих розмов я чітко дав зрозуміти, що те, що зробив "утриманець у Києві", не може залишитися без відповіді,
– заявив Аракчі.
За даними іранської влади, внаслідок атаки на судно один моряк загинув, а ще один отримав поранення.
Нагадаємо, що 25 липня Україна справді провела серію успішних ударів по суднах у Каспійському морі, які задіяні у російській агресії.
СБУ атакувала вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та використовуються для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією.