26 февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи опубликовал сообщение в соцсети "Х", в котором обвинил Владимира Зеленского в атаке на иранское коммерческое судно.

Что говорят в Тегеране об украинском ударе?

По словам Аракчи, украинские власти якобы действовали в угоду Израилю, который стремится втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке. "Это является вопиющим нарушением Устава ООН", – посетовал иранский дипломат.

Он также сообщил, что обсудил ситуацию с высокой представительницей ЕС Каей Каллас и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Во время этих разговоров я четко дал понять, что то, что сделал "нахлебник в Киеве", не может остаться без ответа,

– заявил Аракчи.

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По данным иранских властей, в результате атаки на судно один моряк погиб, а еще один получил ранения.

Напомним, что 25 июля Украина действительно провела серию успешных ударов по судам в Каспийском море, задействованным в российской агрессии.

СБУ атаковала грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба судна находятся под международными санкциями и используются для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.