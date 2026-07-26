26 февраля глава МИД Ирана Аббас Аракчи опубликовал сообщение в соцсети "Х", в котором обвинил Владимира Зеленского в атаке на иранское коммерческое судно.
Что говорят в Тегеране об украинском ударе?
По словам Аракчи, украинские власти якобы действовали в угоду Израилю, который стремится втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке. "Это является вопиющим нарушением Устава ООН", – посетовал иранский дипломат.
Он также сообщил, что обсудил ситуацию с высокой представительницей ЕС Каей Каллас и главой МИД России Сергеем Лавровым.
Во время этих разговоров я четко дал понять, что то, что сделал "нахлебник в Киеве", не может остаться без ответа,
– заявил Аракчи.
По данным иранских властей, в результате атаки на судно один моряк погиб, а еще один получил ранения.
Напомним, что 25 июля Украина действительно провела серию успешных ударов по судам в Каспийском море, задействованным в российской агрессии.
СБУ атаковала грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба судна находятся под международными санкциями и используются для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.