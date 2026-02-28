Іран атакує бази США: у яких країнах пролунали вибухи

У кількох країнах пролунали вибухи поблизу об'єктів, де розташовані американські військові бази. Інформація про атаки з'являється на тлі загострення ситуації між Іраном та США.

24 Канал зібрав головне станом на зараз про атаку Ірану на різні країни, де знаходяться бази США.

Які країни опинилися під атакою Ірану?

Різні медіа повідомляють про вибухи в Бахрейні та в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, де розташовані американські військові бази.

Іранське державне телебачення заявило, що Збройні сили країни атакували чотири американські військові об'єкти в регіоні. За повідомленням мовника, під ракетні удари потрапили авіабаза Аль-Удейд у Катарі, база Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також штаб-квартира П'ятого флоту США в Бахрейні.

За даними Al Jazeera, влада Катару – ще однієї країни, де розміщена база США – розіслала мобільні сповіщення із закликом залишатися вдома. Раніше міністерство оборони Катару повідомило, що його системи протиповітряної оборони перехопили іранські ракети.

Також надходять повідомлення про вибухи в Кувейті, де також дислоковані американські військові. За окремими оцінками, у країні перебуває до 13 500 військовослужбовців США.

Як повідомляє Al Jazeera, в Абу-Дабі щонайменше одна людина загинула після перехоплення кількох ракет, запущених з Ірану. Влада ОАЕ заявила, що "цей напад є кричущим порушенням національного суверенітету та міжнародного права", і додала, що країна "залишає за собою повне право реагувати на цю ескалацію".

Reuters повідомляє, що вибухи продовжуються поблизу аеропорту в столиці ОАЕ.

Бахрейн підтвердив, що штаб-квартира П'ятого флоту ВМС США в столиці Манамі зазнала нападу. Раніше повідомлялося про ракетні удари Ірану по американській базі в Бахрейні.

Що відомо про операцію США та Ізраїлю проти Ірану?