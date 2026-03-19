В Ізраїлі частковий блекаут: Іран вгатив по ключовому НПЗ в Хайфі
- Іран завдав ракетного удару по нафтопереробному заводу в Хайфі, що спричинило зникнення електроенергії в кількох районах.
- Міністр енергетики Ізраїлю заявив, що пошкодження енергомережі є локальними та незначними.
Вдень 19 березня Іран завдав ракетного удару по нафтопереробному заводу в Хайфі – він є ключовим паливним об'єктом Ізраїлю. Внаслідок атаки у кількох районах міста зникла електроенергія.
Про це інформує Clash Report.
Що відомо про атаку на Ізраїль?
Нині, 19 березня, Іран атакував Ізраїль, завдавши прицільного ракетного удару по нафтопереробному заводу у Хайфі.
Відомо, що Хайфський нафтопереробний завод (Базан) – найбільший та ключовий паливний об'єкт Ізраїлю, який постачає близько 50 – 60% палива країни, зокрема близько 60% дизельного палива та 50% бензину. Підприємство переробляє близько 197 тисяч барелів нафти щодоби, забезпечуючи значу часину потреб Ізраїлю в транспортному, авіаційному та військовому плані.
До слова, у Ізраїлі є лише два нафтопереробні заводи.
У Ізраїлі вже прокоментували іранський удар. Міністр енергетики Ізраїлю стверджує, що пошкодження енергомережі є локальними та незначними.
Які нещодавні новини операції США проти Ірану?
Підводний човен США USS Charlotte розтрощив іранський військовий корабель IRIS Dena торпедою Mark 48 MOD 7. Сталось це біля узбережжя Шрі-Ланка.
Reuters пише, що лідер США Дональд Трамп намагається втягнути нові країни у війну на Близькому Сході, зокрема у військову операцію в районі Ормузької протоки.
США вперше використали протибункерні бомби GBU-72/B Penetrator для ураження підземних ракетних об'єктів уздовж узбережжя Ормузької протоки. Центральне командування офіційно підтвердило застосування по Ірану 5000-фунтових (понад 2,2 тонни) бомб.