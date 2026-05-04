В Ірані заявляють про атаку на американське судно: у США уточнили, чи так це насправді

У понеділок, 4 травня, дві іранські ракети атакували американський військовий корабель – він намагався увійти в Ормузьку протоку. Водночас у США заперечують подібні заяви Тегерану.

Про це інформує іранське інформаційне агентство, передає Al Arabiya та ABC News.

Що відомо про атаку на американське судно?

Президент США Дональд Трамп заявив про намір Штатів "вивести" кораблі, які опинились заблокованими в Перській затоці на тлі конфлікту на Близькому Сході. Втім, подробицями так званого плану допомоги кораблям американський лідер не поділився.

Ми сказали цим країнам, що ми безпечно виведемо їхні кораблі з цих обмежених водних шляхів, щоб вони могли вільно та сміливо займатися своїми справами,

– сказав Трамп у Truth Social 3 травня.

Після цього Іран застеріг американські війська від входу до стратегічного водного шляху, мовляв, безпека Ормузької протоки у руках Тегерану, тож прохід шляхом має бути узгоджений зі збройними силами.

"Ми попереджаємо, що будь-які іноземні збройні сили, особливо агресивна армія США, будуть атаковані, якщо вони намірятимуться наблизитися до Ормузької протоки та увійти до неї", – наголосив іранський режим.

Втім, судно США проігнорувало попередження Тегерану.

І вже 4 травня дві іранські ракети атакували американський військовий корабель поблизу порту Джаск на південному вході до протоки, де розташована база військово-морських сил Ірану. ВМС Тегерану заявили, що зупинили вхід "американсько-сіоністських" військових кораблів у район Ормузької протоки, видавши "швидке та рішуче попередження".



Іран нібито атакував судно США поблизу порту Джаск / фото Sky News

За даними центру морських торгівельних операцій Сполученого Королівства, танкер було атаковано невизначеними снарядами. Водночас постраждалих серед екіпажу немає.

Що на це кажуть у США?

Після заяв Ірану про нібито атаку на американське судно Центральне командування США повідомило, що жоден корабель ВМС не був атакований. Війська США нібито й надалі підтримують "Проєкт Свобода" та забезпечують морську блокаду іранських портів.

Важливо! Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко у коментарі 24 Каналу зауважив, що наразі риторика Трампа свідчить про нібито завершення конфлікту на Близькому Сході, однак насправді у США не має чіткої стратегії, а усі дії щодо Ірану є хаотичними. Воєнний стан у регіоні, каже експерт, досі зберігається, блокада іранських портів триває з 13 квітня. Прохід через Ормузьку протоку досі обмежений, тоді як Ізраїль та "Хезболла" досі атакують одне одного.

Яка наразі ситуація в Ормузькій протоці?

У Службі морської торгівлі Великої Британії заявили, що ситуація із безпекою в Ормузькій протоці залишається критичною через продовження військових дій в регіоні.

Морякам рекомендують підтримувати зв'язок із владою Оману та дотримуватись заходів безпеки під час проходження маршруту.

Суднам слід розглянути можливість проходження через територіальні води Оману на південь від схеми розділення руху, де Сполучені Штати створили зону посиленої безпеки.

Які деталі операції "Проєкт свобода" відомі?

Трамп заявив про початок проведення операції "Проєкт свобода", який передбачає звільнення суден в Ормузькій протоці та відновлення руху комерційного судноплавства через протоку. Відповідні військові дії мали розпочатись зранку 4 травня, а залучити до цієї операції планувалось авіацію та 15 тисяч військових.

Сам американський лідер заявив, що ця операція є гуманітарним жестом для інших країн. Саме вони, каже Трамп, звернулись до нього із проханням відновити рух суднам. Однак політик додав, що ці країни є нейтральними та невинними спостерігачами й жодного стосунку до операції не мають.