У четвер, 19 листопада, у Китаї проходить саміт АТЕС (Азійсько–Тихоокеанського економічного співробітництва), на якому зустрілися очільники США, Китаю та Росії. Дональд Трамп розповів про реакцію Володимира Путіна на український удар по Кримському мосту.

За словами американського президента, російський диктатор був розлючений. Про реакцію очільника Кремля глава Білого дому розповів журналісту NBC News.

Як Путін відреагував на удари по Кримському мосту?

У Шеньчжені 18-19 листопада проходить саміт АТЕС. На другий день форуму відбулась зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.

Зазначимо, що у четвер, 19 листопада, українські військові завдали ударів по Кримському мосту. За словами президента США, російський диктатор був розлючений на Володимира Зеленського.

Також Трамп сказав, що розуміє реакцію Путіна.

Нагадаємо, що це вже третій обстріл мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом. Атаку здійснили за допомогою ракет "Нептун".

Раніше, 17 листопада, українським військовим вдалось знищити арку та автомобільний проліт мосту. В результаті атаки був припинений рух транспорту та судноплавство. Водночас потяги все ще курсують.

Ще один обстріл мосту стався близько 05:40 ранку 16 листопада після серії нічних вибухів. Удар припав на судноплавну частину переходу.