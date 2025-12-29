"Не міг уявити такого": Путін розповів Трампу про "атаку" на резиденцію

Російський диктатор розповів Президенту США про так звану "атаку на резиденцію президента Росії" 29 грудня. За словами Трампа, ця атака вплине на підхід США у відносинах із Зеленським.

Про це пише 24 Канал із посиланням на інформаційне агентство Росії "ТАСС".

Як Трамп реагує на заяви росіян про атаку на резиденцію Путіна?

Російський диктатор сказав президенту США, що Росія має намір продовжувати співпрацювати зі США для досягнення миру, але перемовна позиція Кремля буде переглянута.

Також Путін розповів Трампу про так звану атаку на резиденцію президента Росії, про яку заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Президент США начебто був шокований.

Під час розмови з Путіним Трамп сказав, що він навіть не міг уявити "таких божевільних дій", як атака дроном на державну резиденцію російського президента. Також, за словами президента США, атака дронів на резиденцію російського президента вплине на підхід Сполучених Штатів у відносинах із Володимиром Зеленським.

Крім того, у Кремлі бідкаються, що атака дронів на державну резиденцію Путіна відбулася "практично відразу після" переговорів між США та Україною в Мар-а-Лаго.

Що пропагандисти кажуть про атаку на резиденцію президента Росії?