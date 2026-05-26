За крок до перемир'я: США вгатили по катерах за системі ППО Ірану

Ситуація на Близькому Сході загострюється. Армія США завдала ударів по катерах та ЗРК Ірану.

Про це повідомила журналістка Fox News Дженніфер Гріффін.

Що відомо про атаку США по катерах та ЗРК Ірану?

Речник центрального командування США капітан Тім Гокінс заявив, що американські військові були вимушені атакувати катери та ЗРК Ірану з метою оборони та захисту від загрози.

За його словами, цілями стали ракетні пускові установки та іранські човни, які намагалися встановити міни. Гокінс наголосив, що США продовжують захищати свої війська, але водночас "діють стримано".

Один з високопосадовців США підтвердив удари та заявив, що іранські кораблі ставили міни в Ормузькій протоці. Він додав що американські солдати знищили 2 човни КВІР та вгатили по системі ППО Тегерану у Бендер-Аббасі.

Двоє джерел також наголосили, що це були "оборонні удари", і вони не означають зриву режиму припинення вогню,

– зауважила Гріффін.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході та що відомо про хід переговорів?

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заборонив вивезення з країни високозбагаченого урану. Це може ускладнити переговори зі США стосовно ядерної угоди, зокрема в умовах напружених відносин.

Також Іран пригрозив завдати ударів за межами Близького Сходу у відповідь на можливі нові атаки з боку США. Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут, що підвищує напруженість між державами.

Проте вже станом на 24 травня рамкова угода між США та Іраном була готова приблизно на 95%. Водночас сторони все ще узгоджують формулювання щодо ядерного арсеналу Тегерану та Ормузької протоки.