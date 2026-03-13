Там зберігаються ядерні бомби: на авіабазі НАТО у Туреччині лунали сирени – туди летіли ракети

13 березня вранці на ключовому об'єкті НАТО "Інджирлік" у Туреччині пролунали сирени. У напрямку військової авіабази летіли дві балістичні ракети, запущені Іраном.

Жителів Адани, яка розташована приблизно за кілометрів від бази, близько 3:25 ночі розбудили сирени. Вони звучали приблизно 5 хвилин. На базі було оголошено червоний рівень тривоги. Про це повідомляє The Guardian.

Дивіться також Іран убив першого французького військового, – Макрон

Що відомо про атаку на авіабазу "Інджирлік"?

Кілька людей опублікували в соцмережах відео з мобільних телефонів, на яких видно яскравий об'єкт, що летить у небі. За їхніми словами, це могла бути ракета, спрямована на авіабазу.

Атака на авіабазу "Інджирлік": дивіться відео

Також повідомлялося, що по всьому місту протягом тривалого часу було чути сирени пожежних машин і сил безпеки.

Наразі вже відомо, що сили ППО НАТО перехопили ракети, які зайшли в турецький повітряний простір.

У міністерстві оборони Туреччини розповіли, що уламки ракети впали на незаселеній території в південно-східній провінції Газіантеп. Постраждалих і руйнувань немає.

Також у відомстві зазначили, що з Іраном проводяться консультації для з'ясування всіх обставин інциденту.

Що бачили у небі над Аданою місцеві уночі: дивіться відео

Довідка: Авіабаза "Інджирлік" є однією з найважливіших військових баз НАТО у Східному Середземномор'ї. Вона розташована біля міста Адана на півдні Туреччини. Звідси легко контролювати Близький Схід, Кавказ і східну частину Середземного моря. Через це вона важлива для операцій у Сирії, Іраку та в усьому регіоні. На базі постійно перебувають підрозділи ВПС США. Вона використовується для розміщення літаків, логістики, розвідки та підтримки операцій НАТО. Інджирлік вважається одним із місць, де можуть зберігатися американські тактичні ядерні бомби в межах програми ядерного стримування НАТО. Йдеться про авіабомби типу B61.

Що передувало?