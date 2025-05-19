Трамп відреагував на новину про рак у Байдена

За даними ЗМІ, у п'ятницю, 16 травня, у Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки. Дональд Трамп прокоментував хворобу свого колишнього супротивника.

Рак, виявлений у Байдена, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування, передає 24 Канал.

Дивіться також Просто дурень, – Байден вичерпно відреагував на спроби Трампа умиротворити Путіна

Реакція Трампа

У власній соцмережі Truth Social республіканець наголосив, що вони разом із дружиною Меланією засмучені звісткою про діагноз Джо Байдена.

Ми висловлюємо наші найтепліші і найкращі побажання Джилл і родині, а також бажаємо Джо швидкого і успішного одужання,

– йдеться у дописі Трампа.

До слова, нещодавно президент США пояснив, як попри виснажливий графік йому вдається зберігати гарне здоров'я та енергійність у такому поважному віці. Трамп заявив, що секрет криється – у генетиці.

Нагадаємо, що 11 квітня Трамп пройшов плановий медичний огляд. Лікар Білого дому підтвердив його відмінний стан здоров'я, придатний для виконання обов'язків президента. Медичний звіт показав, що всі системи організму Трампа відповідають нормі. Він дотримується збалансованої дієти та підтримує помірну фізичну активність.