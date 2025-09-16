Означає вступати в конфлікт: чи буде Румунія збивати дрони над Україною
- Румунія наразі не підтримує створення безпольотної зони над Україною, вважаючи це участю в конфлікті.
- Водночас Польща запропонувала перехоплювати російські безпілотники в Україні та запровадити безпольотну зону, що викликало погрози з боку Росії.
Румунія наразі не підтримує створення безпольотної зони над Україною. Водночас там не виключають, що позиція Бухареста може змінитися залежно від розвитку подій.
Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан в етері Antena 3, передає 24 Канал.
Дивіться також "Документ, який підтримує Трамп і Європа": Зеленський висловив своє бачення гарантій безпеки
Що сказали у Румунії про безпольотну зону?
Нікушор Дан заявив, що його країна скоріше не підтримає ідею створення безпольотної зони над Україною. Президент Румунії наголосив, що такі дії можна розцінювати, як участь у конфлікті.
Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими тлумаченнями більшості, робити це певним чином означає вступати в конфлікт,
– повідомив Дан.
Проте деякі країни Європи мають іншу думку. Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував, щоб Захід перехоплював російські безпілотники й ракети в повітряному просторі України та запровадив безпольотну зону.
Через це російський чиновник Джабаров пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.
Що кажуть експерти про безпольотну зону?
Аналітик з безпеки Марк Тот пояснив 24 Каналу, що хоча Володимир Зеленський давно виступає за створення повітряного щита, Європа досі розглядала це радше як питання повоєнної перспективи.
Експерт Тот сказав, що чим раніше створять повітряний щит, тим краще. Також він додав, що навіть якби ініціативу підтримала "Коаліція охочих", ці сили мають діяти як повноцінні бойові одиниці.
Також у коментарі полковник запасу Роман Світан зазначив, що збивання дронів над Україною, зокрема за участі європейських сил, – оптимальний варіант. На його думку, посилення ППО на лінії фронту зробить неможливим підліт БпЛА як всередину України, так і до Польщі.