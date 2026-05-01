Білий дім офіційно повідомив Конгрес США про те, що вважає війну з Іраном завершеною, – AP

Білий дім повідомив Конгресу США, що війна з Іраном завершена. Це сталося раніше, ніж Конгрес міг би схвалити війну з Іраном 1 травня.

Про це повідомляє Associated Press.

Білий дім повідомив Конгресу США, що війна з Іраном "припинена, незважаючи на присутність збройних сил США в регіоні".

Послання Трампа фактично обходить законний термін 1 травня для отримання схвалення членів Конгресу на продовження війни з Іраном. Два місяці тому війна почалася без схвалення американського парламенту.

Незважаючи на успіх операцій Сполучених Штатів проти іранського режиму та постійні зусилля щодо забезпечення тривалого миру, загроза, яку представляє Іран для Сполучених Штатів і наших збройних сил, залишається значною,

– сказав Трамп.