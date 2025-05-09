Білий дім: "Сподіваємося, Україна та Росія погодяться на 30-денне припинення вогню"

8 травня президенти Зеленський і Трамп провели телефонну розмову. Під час неї вони, зокрема, обговорили припинення вогню. Йдеться про американську пропозицію щодо перемир'я на 30 днів.

"Це був гарний дзвінок (вчорашня розмова Трампа і Зеленського – 24 Канал), і вони також говорили, звичайно, про припинення вогню, яке запропонував президент. Про 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, яке, як ми знаємо, Європа підтримує. І ми сподіваємося, що обидві країни погодяться на це", – сказала прес-секретарка Керолайн Левітт.