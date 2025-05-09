У Білому домі сказали, як пройшла розмова Трампа із Зеленським

Дональд Трамп і Володимир Зеленський поговорили телефоном пізно ввечері 8 травня. Тоді про розмову повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Керолайн Лівітт.

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Як пройшла розмова Трампа із Зеленським 8 травня

У Білому домі заявили: Трамп охарактеризував розмову із Зеленським як "дуже хорошу та продуктивну".

"Це був хороший дзвінок", – передала прессекретарка слова Трампа.

Лідери України та США обговорили ратифікацію Верховною Радою угоди щодо мінералів. А також пропозицію США про 30-денне перемир'я, яку підтримує Європа.

В Америці теж мають надію, що Росія й Україна погодяться на 30-денне припинення вогню. Можливо, це станеться наступного тижня.

Президент Зеленський зателефонував президенту Трампу, щоб повідомити йому, що угода про видобуток критично важливих корисних копалин пройшла через парламент в Україні. Я говорила з президентом про цей дзвінок. Він сказав, що це було дуже добре і продуктивно, і, звичайно, угода щодо критично важливих корисних копалин є чудовою як для України, так і для Сполучених Штатів Америки та наших платників податків тут,

– сказала Лівітт.

Своєю чергою, Володимир Зеленський заявив, що між Україною та США триває активна, продуктивна та позитивна комунікація.

"Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню", – наголосив Зеленський.