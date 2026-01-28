Поруч з сімейним знімком: у Білому домі повісили фото Трампа та Путіна

В одному з коридорів Білого дому помітили нову деталь інтер'єру – на стіні з'явилася рамка з фотографією Дональда Трампа та Володимира Путіна. Це зображення привернуло увагу ЗМІ.

Відповідний допис опублікувала журналістка Елізабет Ландерс у соцмережі Х.

Про яке фото з Путіним йдеться?

У вестибюлі Білого дому, що з'єднує західне крило з президентською резиденцією, розмістили фотографію Дональда Трампа разом із Володимиром Путіним.

Елізабет Ландерс підкреслила, що раніше цей знімок там не фіксувався

Судячи з усього, фото лідерів Росії та США було зроблене під час саміту в Анкориджі на Алясці, що відбувся у серпні 2025 року.

– йдеться в дописі.

Фото, яке помітили в Білому домі / Фото: Елізабет Ландерс

Окрім знімка з Путіним у вестибюлі розміщено ще одну фотографію – на ній Дональд Трамп зображений разом з однією зі своїх онучок.

Як Росія використовує саміт на Алясці?