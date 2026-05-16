У Великій Британії біля будівлі ради графства Ессекс зняли прапор України. За цим рішенням стоїть новообрана адміністрація правопопулістської партії Reform UK.

У п'ятницю, 15 травня, закінчилося 25-річне правління консерваторів у місцевій владі. Про це пише BBC.

Що відомо про зняття прапора України у Великій Британії?

Прапор України майорів перед будівлею з березня 2022 року. Натомість у п'ятницю, 15 травня, на флагштоку було встановлено другий прапор Великої Британії.

Голова ради Пітер Гарріс заявив, що це "момент гордості".

До слова, раніше новообрана Reform UK обіцяла вивішувати лише національні прапори, а також графств та збройних сил біля будівель ради.



Нова влада також оголосила про плани скасувати плату за бронювання в бібліотеках і пригрозила судовими позовами, щоб зупинити реорганізацію місцевого самоврядування.

Заміна прапора України не зменшує підтримки та щедрості, яку жителі Ессекса виявляли народу України з 2022 року, і я знаю, що це продовжуватиметься,

– сказав Гарріс.

Речник партії зазначив, що перед тим, як знайти стягу нове місце, відбудуться обговорення з українською громадою в Ессексі.

У відповідь лідер опозиції Лі Скотт попередив, що це може заохотити прокремлівську політику на місцевому рівні. Він зазначив, що зняття прапора "глибоко розчаровує" та надсилає "неправильний сигнал".

"Якщо Ессекс відвернеться від видимого символу солідарності, це ризикує імпортувати мову та інстинкти прокремлівської політики в наше графство саме в той момент, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну", – додав він.

Інші подібні випадки

У серпні 2025 року у Празі з будівлі Національного музею зняли український прапор. Його замінили рекламою виставки скам'янілостей предків людини Люсі та Селама. Їх Чехія отримала в оренду від Ефіопії. Тоді у мережі припускали, що зняти прапор вимагала ефіопська сторона.

Проти українського стяга виступали й деякі чеські політики, зокрема, лідер SPD Томіо Окамура, речник комуністичної партії Stačilo! Роман Роун та інші.

У листопаді Томіо Окамура став спікером Палати депутатів. Він особисто проконтролював, щоб із фасаду чеського парламенту теж зняли синьо-жовтий стяг.

А в Угорщині мер Будапешта Гергей Карачонь до Дня Незалежності України розпорядився підсвітити Ланцюговий міст синьо-жовтими кольорами. Це не сподобалося партії Віктора Орбана "Фідес".

Варто зауважити, що 16-річне правління Орбана уже завершене. 9 травня Петер Мадяр склав присягу прем'єр-міністра Угорщини.

Що відбувається у Великій Британії?

7 травня у Великій Британії пройшли місцеві вибори у Вельсі, Шотландії та Англії. На них лейбористська партія прем'єра Кіра Стармера зазнала значної поразки на місцевих виборах, втративши майже 1500 мандатів. Це викликало заклики до дострокових парламентських виборів з боку партії Reform UK.

Стармер стрімко втрачає підтримку виборців. Його Лейбористську партію все частіше називають неконкурентоспроможною на наступних парламентських виборах.

Лише 6% опитаних британців вважають, що уряд Стармера змінив країну на краще. Але більшість населення нинішня влада не влаштовує.

65% британців вважають, що Reform UK має реальні шанси прийти до влади. Ця партія випереджає лейбористів й у питаннях вартості життя, боротьби зі злочинністю, нелегальною імміграцією й економічного розвитку.

Зараз на Стармера тиснуть на тлі низки поразок на місцевих виборах. Серед лейбористів почалися активні розмови про можливу зміну керівництва. Але, згідно з опитуваннями, 38% респондентів не вважають, що заміна Стармера допоможе партії повернути свою популярність.

Сам британський прем'єр заявив, що не планує йти у відставку, попри внутрішню опозицію. Але Вікторія Вдовиченко такий варіант припускає.