Reuters пише про 26 китайських літаків біля Тайваню: що це може означати

Китай раптово посилив свою військову присутність біля Тайваню. Протягом 14 березня довкола острова кружляли 26 літаків. У Пекіні ніяк не прокоментували подію.

Про це повідомляє Reuters.

До чого готується Китай на Тайвані: навіщо стільки літаків?

Китайська народна республіка (КНР) не визнає Тайвань, тож винищувачі, дрони та військові літаки чи не щодня курсують повз острів. Перерви в цій активності викликає хіба що негода.

Але останні два тижні масштабної діяльності китайських військово-повітряних сил не було.

Міністерство оборони Тайваню у щоденному оновленні в неділю вранці повідомило, що протягом попередніх 24 годин виявило 26 китайських військових літаків, зосереджених над Тайванською протокою. Востаннє про це повідомлялося 25 лютого, коли було виявлено 30 літаків після того, як Пекін заявив, що проводить чергове "спільне патрулювання бойової готовності",

– повідомляє Reuters.

З 27 лютого по 7 березня китайська авіація не була активною. Потім було декілька поодиноких випадків.

Президент Тайваню закликав збільшити витрати на оборону та захист демократії острова. Але в Китаї розкритикували його заяву.

"Такі люди не мають помилятися. Якщо вони наважаться ризикувати безрозсудно, то викопають собі могилу", – відгукнулися в Пекіні.

Появу літаків Пекін не прокоментував.

Показуємо Тайвань і Китай на карті

Журналісти поговорили з офіційними особами й експертами та припустили: можливо, Пекін хоче переорієнтувати свою кампанію тиску напередодні запланованого візиту Трампа до Китаю 31 березня. А, можливо, це має стосунок до чисток в армії.

Довідка. Узимку в Китаї провели безпрецедентні чистки. Високопоставлених генералів звинуватили в корупції та нелояльності. Що цікаво, серед них були й ті, хто знав Сі з дитинства.

Міністр оборони Тайваню вважає, що загроза з боку Китаю не зникла. Адже, хоча літаки полетіли, є військові кораблі довкола острова.

