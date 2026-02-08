Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом генерал-майор армії Австралії у відставці Мік Раян, наголосивши, що Україна та Тайвань є пов'язаними щодо глобальної безпеки. Обидві ці країни є сусідами авторитарних режимів.

До теми Китай готується душити Тайвань з моря і повітря: чи буде ще одна велика війна і що задумав Сі Цзіньпін

Чому Китай продовжує допомагати Росії?

Раян зазначив, що Україна та Тайвань – обидві молоді, але життєздатні та успішні демократії. І кожна демократія є цінною. Також вони мають поруч великі агресивні авторитарні режими, які не можуть дозволити собі мати на кордонах невеликі процвітаючі демократії.

Тож і Україна, і Тайвань – маяки свободи для людей у ​​Росії та Китаї. І саме цього авторитарні режими не хочуть допустити,

– зауважив генерал-майор у відставці.

Водночас Пекін, уважно спостерігаючи за подіями в Україні, може зробити важливі висновки для себе.

Найважливіший висновок щодо волі народу України. Він протистоїть армії, інформації, терору, економічному тиску та агресії, які Росія спрямовувала останні майже 12 років проти нього,

– підкреслив він.

Китай ставить питання перед собою, чи діятимуть тайванці так само як українці. Пекін, на думку генерал-майора у відставці, сподівається, що ні, але швидше за все він помиляється.

Також Китай продовжує допомагати Росії щодо постачання комплектування для виробництва російських ракет. І в цьому сенсі можна розглядати війну в Україні як протистояння Китаю та Заходу через посередників.

Китай веде війну із Заходом вже понад 30 років – з того часу, як вступив до Світової організації торгівлі у 1990-х роках. Вони щороку крадуть сотні мільярдів доларів інтелектуальної власності. Це відбувається у контексті ідеологічної конкуренції,

– наголосив Мік Раян.

А з початку російсько-української війни, за його словами, Китай купує російські енергоресурси, щоб забезпечити Москву валютою, постачає товари подвійного призначення, а також верстати та надає інженерів для оптимізації виробництва російських боєприпасів та дронів.

Зверніть увагу! Генерал армії Микола Маломуж вважає, що Китай опосередковано підтримує програми, які формують ударні групи по Україні, які запускають росіяни. Також Пекін надає комплектування для дронів, якими щодня Москва завдає ударів по нашій території, а також для ракет.

Китай так чи інакше, на думку Раяна, є учасником цієї війни. Також НАТО вважає його найбільшим посередником військових зусиль Росії. Тому історики, імовірно, згадуватимуть підтримку Пекіну як ключову здатність Москви продовжувати війну проти України.

Як Китай підтримує Росію у війні?