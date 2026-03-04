Загроза для режиму: у CNN розповіли, як США готує курдське повстання проти Ірану

Центральне розвідувальне управління США працює над озброєнням курдських сил, щоб стимулювати народне повстання в Ірані та повалити режим.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Читайте також Є сприятливі для України: аналітик розібрав сценарії, як може закінчитись операція в Ірані

Який план підготувало ЦРУ?

За словами джерел видання, адміністрація Трампа активно веде переговори з іранськими опозиційними групами та лідерами курдів в Іраку про надання їм військової підтримки.

Іранські курдські збройні формування налічують тисячі бійців, які діють уздовж кордону Іраку та Ірану, переважно в іракському Курдистані.

Зазначається, що деякі групи вже публічно натякали на майбутні дії й закликали іранські військові частини до дезертирства. Корпус вартових Ісламської революції Ірану відповів ударами по курдських позиціях та заявив про атаки десятками дронів.

Того ж дня, як повідомив співрозмовник видання, Дональд Трамп поспілкувався з президентом Демократичної партії іранського Курдистану (KDPI) Мустафою Хіджрі. KDPI стала однією з мішеней для Корпусу вартових Ісламської революції.

Очікується, що іранські курдські опозиційні сили візьмуть участь у наземній операції в Західному Ірані найближчими днями,

– повідомив високопоставлений іранський курдський чиновник.

Ще троє співрозмовників повідомили, що в неділю, 1 березня, Дональд Трамп провів телефонні розмови з лідерами іракських курдів. За їхніми словами, сторони обговорили можливу військову операцію США в Ірані та формати співпраці між Вашингтоном і курдськими силами в разі її реалізації.

Наразі ідея полягає в тому, щоб курдські збройні сили взяли на себе іранські сили безпеки і притиснули їх, аби беззбройним іранцям у великих містах було легше вийти на вулиці, не ризикуючи бути знову розстріляними.

Інші ідеї передбачають використання курдів для дестабілізації регіону та розтягування військових ресурсів Ірану, а також створення контрольованої зони на півночі країни, яка могла б стати буфером для Ізраїлю.

Що відбувається на Близькому Сході?