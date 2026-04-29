Трамп наказав готувати тривалу блокаду Ірану, – ЗМІ

Дональд Трамп доручив своїй команді підготуватися до тривалої блокади Іран. США планують посилити економічний тиск, зокрема обмеживши нафтовий експорт Тегерана.

За даними The Wall Street Journal, такий крок розглядається як альтернатива більш ризикованим сценаріям розвитку конфлікту.

Що відомо про плани Трампа?

Президент США Дональд Трамп доручив своїм радникам розробити план довготривалої блокади Ірану. Йдеться про посилення економічного тиску на Тегеран, зокрема через обмеження його можливостей експортувати нафту.

Одним із ключових інструментів може стати перешкоджання судноплавству до іранських портів і з них. Чому Трамп обрав саме блокаду За інформацією журналістів, під час останніх нарад Дональд Трамп дійшов висновку, що блокада є менш ризикованим варіантом порівняно з іншими сценаріями. Серед альтернатив розглядалися:

відновлення масштабних військових ударів

або повний вихід США з конфлікту

Втім, обидва варіанти, за оцінкою американського лідера, несуть значно більші ризики, ніж поступове економічне виснаження Ірану.

Ключовою метою Вашингтона залишається обмеження доходів Ірану від експорту енергоресурсів. Саме нафта є одним із головних джерел наповнення бюджету країни. У разі реалізації плану США можуть значно ускладнити транспортування іранської нафти, що матиме прямий вплив на економіку держави.

На тлі ескалації ситуації Іран раніше сигналізував про готовність до компромісу. Зокрема, Тегеран допускав можливість проміжної угоди щодо відкриття Ормузької протоки. У відповідь США могли б послабити блокаду іранських портів, відклавши складніші переговори щодо ядерної програми. Втім, за даними ЗМІ, Дональд Трамп скептично ставиться до останніх пропозицій Ірану і навряд чи погодиться на них у нинішньому вигляді.

Що відомо про мирні переговори США та Ірану?

Президент США Дональд Трамп не підтримує нову пропозицію Ірану щодо врегулювання конфлікту, яка передбачає відкриття Ормузька протока без негайного розв’язання ядерного питання.

Трамп висловив свою позицію під час наради з радниками з нацбезпеки. У Вашингтоні побоюються, що відкриття протоки без обмеження ядерної програми Ірану може позбавити США важливого важеля впливу. Водночас тривале блокування цього стратегічного маршруту вже спричинило зростання цін на енергоносії, зокрема й у самих США.

У Білому домі наголошують: будь-яка угода має відповідати інтересам американців і не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Переговори між сторонами тривають, однак позиції в адміністрації США залишаються різними – частина чиновників виступає за продовження тиску, інші закликають до компромісу, щоб уникнути подальшої ескалації.