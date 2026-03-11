Над США кружляв літак судного дня, з якого можуть управляти ядерною зброєю

Секретний літак США кружляв над одним з районів. Мова про Каліфорнію.

Люди помітили, що на ньому не було розпізнавальних знаків. Деталі передає FOX24.news.

Дивіться також Ці винищувачі пророкували Україні: Сербія вперше "засвітила" на МіГ-29 китайські CM-400AKG

Що за літак судного дня кружляв над США?

8 березня жителі міста Фресно в Каліфорнії побачили судно, яке летіло надзвичайно низько. До того ж воно кружляло над певним районом, тобто загалом робило дивні маневри. На літаку була тільки біла п'ятикутна зірка Військово-морських сил США

За словами спостерігачів, літак провів майже дві години, здійснюючи імітацію посадки в міжнародному аеропорту Фресно Йосеміті. Літак був ідентифікований як Boeing E-6B Mercury, який часто називають літаком судного дня,

– розповіли ЗМІ.

Показуємо місто Фресно в Каліфорнії на карті США

Що таке літак судного дня? Ця переносна назва відсилає до ядерної війни. Адже люди розуміють: ядерний конфлікт матиме незворотні наслідки, фактично покладе край існуванню людства, стане таким собі судним днем, який описано в Біблії. А тому зброя "судного дня" пов'язана з ядерним стримуванням.

Дивіться також Стрілки Годинника Судного дня максимально близько до ядерної півночі

Літак стійкий до електромагнітних імпульсів і служить комунікаційним ретранслятором та стратегічним повітряним командним пунктом.

Це повітряний контроль для всієї ядерної тріади або ядерних систем Сполучених Штатів. Він керує ядерними силами з повітряного командного пункту у випадку, якщо командний пункт на землі, поза ним, був виведений з ладу в результаті раптової атаки або якщо він просто вийшов з ладу,

– сказав генерал-майор ВПС у відставці Клей Гаррісон, голова Авіаційного музею Касла.

Важливо, що такий повітряний контроль передбачено для президента США, глави Пентагону та стратегічного командування. Фактично це пункт "живучого, надійного та довговічного повітряного ядерного командування, управління та зв'язку".

"Вони можуть керувати бомбардувальниками, якщо бомбардувальники перебувають у стані бойової готовності, вони можуть керувати ракетами, бо ракети завжди перебувають у стані бойової готовності, і, очевидно, вони можуть керувати нашими підводними човнами з балістичними ракетами. Все це об'єднано в одне", – додав генерал.

У Вікіпедії вказано, що Boeing E-6B Mercury може дистанційно керувати міжконтинентальними балістичними ракетами Minuteman. Літак спершу назвали "Гермес", але потім змінили назву на "Меркурій" – та сама назва античного бога, тільки римська.