Трампа запитали, чи брехав Путін щодо перемир’я: президент США дав неоднозначну відповідь
- Дональд Трамп зазначив, що не використовував би слово "обманював" щодо дій Володимира Путіна стосовно перемир'я в Україні.
- Водночас президент США натякнув на часті невиконання обіцянок.
У Дональда Трампа запитали, чи вважає він, що Володимир Путін обманював його щодо зобов'язання дотримуватися режиму припинення вогню в Україні. У відповідь на це президент США дав неоднозначну відповідь.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Чи брехав Путін Трампу?
У відповідь на запитання щодо брехні Володимира Путіна Дональд Трамп відповів, що не став би використовувати слово "обманював".
Президент США зазначив, що іноді у них були хороші розмови з очільником Кремля, і йому здавалося, що Путін може погодитися на перемир'я, але потім нічого не відбувалося.
За словами Трампа, таке траплялося надто часто, і йому це не подобалося.
Нагадаємо, в понеділок, 28 липня, Дональд Трамп заявив, що має намір зменшити 50-денний термін, який дав Путіну. За цей час Росія мала б укласти мирну угоду або ж стикнеться з жорсткими тарифами.
До того ж президент США заявив, що він більше не планує проводити телефонні розмови з Володимиром Путіним. Трамп пояснив, що Путін під час розмови завжди "приємний та ставиться з повагою", проте вже наступної ночі після цього масовано бомбардує українські міста ракетами, через що помирають люди.