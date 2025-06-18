"Я виступила проти Трампа": експосолка США в Україні Брінк балотується до Конгресу
- Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк планує балотуватися до Конгресу від 7 округу штату Мічиган, щоб протистояти Дональду Трампу.
- Брінк заявила, що її місія полягає в захисті демократії та боротьбі проти "непідзвітних мільярдерів", які обмежують американський уряд і демократію.
Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк планує балотуватися до Конгресу. Вона заявила, що в такий спосіб хоче протистояти президенту США Дональду Трампу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Брінк в соцмережі Х.
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Брінк балотуватиметься до Конгресу США
Бріджит Брінк заявила, що вона присвятила своє життя захисту демократії та боротьбі за свободу.
Саме тому ми протистояли Путіну і тому я виступила проти Трампа. Моя наступна місія – боротися за справедливість тут, у себе вдома,
– написала експосолка.
Брінк зазначила, що балотуватиметься до Конгресу від 7 округу штату Мічиган.
У відеоролику, присвяченому початку передвиборчої кампанії, дипломатка розкритикувала президента США, який "продовжує тиснути на нашого демократичного союзника – Україну, а не на агресора – Росію".
За словами колишньої посолки, тепер її місія – це виступати проти "непідзвітних і необраних на виборах мільярдерів", які намагаються обмежити американський уряд і демократію.
Довідка. Вибори до Конгресу пройдуть у 2026 році.
Нагадаємо, у квітні цього року Бріджит Брінк подала у відставку через збільшення політичних розбіжностей з адміністрацією Дональда Трампа.
Тоді ЗМІ повідомляли, що на Брінк чинився значний тиск з боку високопосадовців Білого дому, які сумнівалися в її готовності підтримувати нову стратегію адміністрації щодо України.