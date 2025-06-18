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Геополітика Америка "Я виступила проти Трампа": експосолка США в Україні Брінк балотується до Конгресу
18 червня, 21:47
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"Я виступила проти Трампа": експосолка США в Україні Брінк балотується до Конгресу

Поліна Буянова
Основні тези
  • Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк планує балотуватися до Конгресу від 7 округу штату Мічиган, щоб протистояти Дональду Трампу.
  • Брінк заявила, що її місія полягає в захисті демократії та боротьбі проти "непідзвітних мільярдерів", які обмежують американський уряд і демократію.

Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк планує балотуватися до Конгресу. Вона заявила, що в такий спосіб хоче протистояти президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Брінк в соцмережі Х.

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Брінк балотуватиметься до Конгресу США

Бріджит Брінк заявила, що вона присвятила своє життя захисту демократії та боротьбі за свободу.

Саме тому ми протистояли Путіну і тому я виступила проти Трампа. Моя наступна місія – боротися за справедливість тут, у себе вдома, 
– написала експосолка.

Брінк зазначила, що балотуватиметься до Конгресу від 7 округу штату Мічиган.

У відеоролику, присвяченому початку передвиборчої кампанії, дипломатка розкритикувала президента США, який "продовжує тиснути на нашого демократичного союзника – Україну, а не на агресора – Росію".

За словами колишньої посолки, тепер її місія – це виступати проти "непідзвітних і необраних на виборах мільярдерів", які намагаються обмежити американський уряд і демократію.

Довідка. Вибори до Конгресу пройдуть у 2026 році.

Нагадаємо, у квітні цього року Бріджит Брінк подала у відставку через збільшення політичних розбіжностей з адміністрацією Дональда Трампа.

Тоді ЗМІ повідомляли, що на Брінк чинився значний тиск з боку високопосадовців Білого дому, які сумнівалися в її готовності підтримувати нову стратегію адміністрації щодо України. 