Брінк має намір піти з посади посла США в Україні, – CBS News

Бріджит Брінк є послом США в Україні з весни 2022 року. За даними ЗМІ, вона планує піти з цієї посади.

Як пише CBS News, Брінк ще не подала офіційної заяви про відставку, але вже зробила прощальні дзвінки колегам, передає 24 Канал.

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Бріджит Брінк хоче піти у відставку

Один високопоставлений американський чиновник повідомив, що її відставка пов'язана з незвичним поєднанням особистих і політичних проблем, серед них – нещодавні скорочення в USAID.

Вважається, що Брінк працює "у зоні бойових дій" далеко від своєї сім'ї. У США Київ визначений як місце, куди держслужбовці не можуть перевезти родини.

Державний секретар Марко Рубіо планував залишити Брінк на посаді – вона є кар’єрною співробітницею дипломатичної служби – і відхилив її початкову заяву про відставку, подану в січні як частину стандартного процесу зміни адміністрації.

Нагадаємо, що Брінк була призначена на посаду колишнім президентом Джо Байденом. За словами джерел, вона залишає посаду з власної ініціативи. Очікується, що це станеться протягом найближчих тижнів.

Зазначимо, що Брінк нещодавно зазнала критики в Україні за свою реакцію на російський ракетний удар по дитячому майданчику у Кривому Розі. У соціальній мережі "X" Брінк написала про обстріл, але не згадала, що ракета була російською.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, хто замінить Брінк на посаді посла США в Україні. Один із чиновників США та інша обізнана особа повідомили, що розглядається кандидатура Кріса Сміта, заступника помічника держсекретаря у справах Східної Європи та регіональної політики в Бюро європейських та євразійських справ. Сміт раніше працював заступником голови місії в посольстві США в Києві з 2022 по 2023 рік.