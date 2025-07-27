Британія шокувала заявою: вона назвала країну поза блоку НАТО, за яку готова воювати

Британія заявила про готовність долучитися до можливого збройного конфлікту в Тихоокеанському регіоні, якщо ситуація навколо Тайваню загостриться.

Про це сказав міністр оборони країни Джон Хілі під час виступу на борту авіаносця HMS Prince of Wales, що прибув до австралійського Дарвіна для участі в спільних навчаннях із союзниками, зокрема США, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Що каже Британія про готовність воювати на боці Тайваню?

Хілі наголосив, що Велика Британія та Австралія мають досвід спільних бойових дій і готові знову виступити разом, якщо виникне потреба. За його словами, чим краще союзники підготовлені до бою, тим ефективніше вони здатні стримувати агресора.

Ця заява стала однією з найрішучіших позицій британської влади щодо можливого залучення до конфлікту в регіоні. Водночас міністр уточнив, що висловлюється загалом і Велика Британія прагне мирного й дипломатичного врегулювання суперечок.

Хілі також зазначив, що мир тримається на силі, а головна сила Британії – це її союзники.

Довідка: Китай не виключає можливості застосування сили для захоплення Тайваню, який вважає своєю територією. Аналітики попереджають, що спроба Пекіна вторгнутися на острів може спричинити глобальний конфлікт.

Британський міністр визнав, що напруженість у регіоні зростає: Китай посилює військову присутність, захоплює спірні рифи й чинить тиск на сусідні країни. Попри це, Лондон до цього часу уникав чітких заяв щодо можливого втручання в разі війни за Тайвань. У регіоні вже діють два британські патрульні кораблі.

Більшість країн, зокрема США, дотримуються політики "стратегічної невизначеності" — навмисно не розголошують, чи прийдуть на допомогу Тайваню в разі нападу.

Хоча колишній президент Джо Байден неодноразово прямо говорив про готовність США захищати острів, Дональд Трамп обережніший у висловлюваннях. Водночас Пентагон готується до можливого конфлікту.

Нинішня адміністрація США переглядає свою участь у безпековому альянсі AUKUS у межах політики "Америка передусім". Австралія також не поспішає з прямими заявами: прем'єр Ентоні Албаніз минулого тижня відмовився відповісти, чи приєднається країна до США в разі війни з Китаєм.