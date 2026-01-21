Трамп будує "надсекретний" бункер під східним крилом Білого дому, – CNN

Президент США Дональд Трамп розпочав масштабну реконструкцію Східного крила Білого дому, яка передбачає знесення старих приміщень і будівництво нової бальної зали. Паралельно з надземними роботами ведуться засекречені підземні роботи, деталі яких в адміністрації не розкривають.

Про це розповіли в аналітичному матеріалі CNN.

Звідки взялася секретна підземна частина?

Ще у 1941 році Франкліна Рузвельта закликали збудувати бомбосховище в Білому домі після нападу на Перл-Гарбор.

За словами історика Історичної асоціації Білого дому Білла Сіла, тоді публічно не визнавали, що йдеться про бомбосховище – офіційно будували лише Східне крило.

Минуло понад 80 років, і Східне крило знову перебудовують – цього разу в межах підготовки до створення нового бального залу президента Дональда Трампа. Як і раніше, плани щодо підземної частини супроводжуються високим рівнем секретності.

Громадськості відомо небагато про будівництво, яке свого часу було таємним бомбосховищем, схожим на підводний човен. Саме там розташовувався Президентський центр надзвичайних операцій та інша підземна інфраструктура (PEOC).

Бункер використовували у різні періоди – від перегляду фільму, який адміністрація Ніксона вважала порнографічним, до планування таємної поїздки колишнього президента Джо Байдена до України. Під час терактів 11 вересня 2001 року туди евакуювали тодішнього віцепрезидента Діка Чейні – за кілька хвилин до удару по Пентагону.

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, нині цей простір, ймовірно, переосмислюють і замінюють новими технологіями для протидії сучасним загрозам.

Водночас офіційного підтвердження існування цього проєкту – мінімум.

Є деякі речі щодо цього проєкту, які, відверто кажучи, є надсекретними, над якими ми зараз працюємо. Це не заважає нам змінювати структуру над рівнем моря, але цю роботу потрібно було враховувати під час реалізації цього проєкту, який не був частиною процесу NCPC,

– сказав директор Білого дому з управління та адміністрування Джошуа Фішер.

Що ховається у бомбосховищі?

Ті, хто заходив через Східне крило, спускалися на кілька рівнів униз, а далі проходили через масивні захищені двері, схожі на вхід до сховища. За ними розташовувався автономний бункер із низькими стелями, де були ліжка, запаси продуктів тривалого зберігання, вода та інші необхідні припаси, а також захищений зв’язок із зовнішнім світом. Про це розповіло джерело, яке перебувало всередині приміщення і не мало права говорити офіційно.

Підземний комплекс також включав Президентський центр надзвичайних операцій – централізований командно-контрольний пункт для президента та його апарату. Він був укріплений так, щоб витримати можливий ядерний вибух або іншу масштабну атаку.

PEOC працює у зв’язці з Ситуаційною кімнатою, пояснив колишній агент Секретної служби США та кореспондент CNN Джонатан Вакроу.

«Центр надзвичайних операцій використовують лише у кризових ситуаціях. Це не місце для щоденної роботи. Натомість Ситуаційною кімнатою користується майже весь уряд цілодобово», – зазначив він.

Інше джерело, знайоме з цим простором і яке говорило на умовах анонімності, описало підземний комплекс як "дуже складний підводний човен, збудований у 1940-х роках – автономний блок з окремими резервними джерелами живлення, води та власною системою фільтрації повітря".

Тема фінансування дорогої забаганки досі не розкрита

Що буде практично неможливо: дізнатися, скільки коштує цей аспект будівництва. Трамп запропонував постійно зростаючу ціну на бальну частину проєкту, яка починалася з 200 мільйонів доларів і зараз сягає 400 мільйонів доларів, але це не враховує те, що відбуватиметься під землею.

Президент США чітко дав зрозуміти, що бальна зала буде оплачена приватними донорами, але будь-яка підземна інфраструктура безпеки зрештою буде оплачена американськими платниками податків.

Якщо подумати про спроби пом’якшити загрози сьогодні та загрози завтрашнього дня, то насправді йдеться про новітні технології, нову інфраструктуру – речі, які можуть бути комерційно недоступними. Ми ніколи не зможемо зрозуміти, скільки це коштує,

– сказав керівник з управління ризикам Вакроу.

