Чи були жертви у США та Катару через атаку Ірану: Трамп зробив заяву

Іран 23 червня атакував Катар та Ірак. Президент США прокоментував, чи були жертви унаслідок удару.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також Де розташований Іран, Ірак та Катар та яка між ними відстань: показуємо на карті

Удар Ірана Трамп назвав "дуже слабким"

Трамп заявив, що жертв унаслідок атаки Ірану немає і "майже не було завдано ніякої шкоди".

"Я радий повідомити, що, окрім того, що жоден американець не загинув і не отримав поранень, що дуже важливо, також не було вбитих і поранених серед катарців", – заявив Трамп у Truth Social.

Він додав, що Іран офіційно відповів на знищення їхніх ядерних об'єктів Штатами "дуже слабким ударом". За словами Трампа, це було очікувано, і атака була "ефективно відбита".

"Було випущено 14 ракет – 13 збито, а 1 "звільнено", оскільки вона летіла в незагрозливому напрямку", – сказав Трамп.

Він також подякував Ірану за те, що країна попередила про атаку, через що вдалося уникнути жертв і руйнувань.

"Можливо, тепер Іран зможе рухатися в напрямку миру та злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочуватиму Ізраїль робити те саме", – підсумував Трамп.

До слова, раніше Катар також заявляв, що жертви відсутні. Там також запевнили в готовності відповісти Ірану за атаку.