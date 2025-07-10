Було сповільнення для ревізії, – Рубіо прокоментував паузу у постачанні зброї Україні
- Сполучені Штати тимчасово призупинили військову допомогу Україні через ревізію запасів зброї.
- Держсекретар Марко Рубіо запевнив, що допомога Україні триває за графіком.
- Рубіо заявив, що США хочуть бачити дорожню карту для припинення конфлікту, та ведуть переговори щодо нових санкцій.
Днями Сполучені Штати знову тимчасово призупиняли військову допомогу України. Держсекретар Марко Рубіо пояснив, що це було пов'язано з ревізією.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Reports.
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Рубіо відповів, чому сталася пауза у допомозі Україні
У четвер, 10 липня, держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Малайзії. Головною темою переговорів стала російсько-українська війна.
За результатами розмови американський чиновник виступив з заявами.
Зокрема, Рубіо прокоментував паузу у постачанні допомоги Києву. За словами держсекретаря, "ніхто не казав, що США не надсилатимуть зброю Україні"
Було уповільнення через ревізію зброї. Треба бути певними, що у нас достатньо зброї для виконання всіх глобальних зобов’язань,
– пояснив він.
Посадовець додав, що загалом допомога Україні триває за графіком, затвердженим Конгресом.
Крім того, Рубіо заявив, що Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила більшої гнучкості у питанні врегулювання війни в Україні. Сполучені Штати хочуть бачити дорожню карту для припинення конфлікту в Україні. Водночас Білий дім веде переговори з Сенатом щодо нових санкцій.
Зауважимо, АР пише, що адміністрація Трампа відновила постачання певної зброї Україні після тижневої паузи. За данними видання, мовиться про 155-міліметрові боєприпаси та ракети з точним наведенням, відомі як GMLRS.